POZZUOLI – Marika Maddaluno, atleta puteolana della “Latin Academy” di Lydia Volpe trionfa ai Campionati Italiani Fids. La giovane vince il tanto ambito titolo di campionessa italiana nelle Danze Latino Americane, Latin Style Tecnica Over 17, primeggiando su ben 200 atlete provenienti da tutta Italia e passa così, per merito sportivo, in Classe A. I campionati Italiani Fids si sono disputati lo scorso sabato 25 giugno in Sicilia, al Palaghiaccio di Catania. Erano tantissimi gli step da superare prima di arrivare alla finalissima, una competizione impegnativa che ha impegnato le atlete per un’intera giornata.

LA CAMPIONESSA – Marika Maddaluno è un’allieva della Latin Academy da sempre, aveva appena 4 anni quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi di danza. Oggi ha 16 anni ed ha già ottenuto tantissimi titoli e conquistato già la classe AS nella categoria, Latin Style Show Classe A, dopo esser arrivata anche lì in finale lo scorso 14 maggio ai campionati Italiani Fids a Massa-Carrara. L’anno accademico della Latin Academy si conclude così in bellezza, dopo un lungo anno di successi.