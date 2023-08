Nuoto, Viola Scotto di Carlo è d’argento nella 4×100 stile libero

BACOLI – È d’argento Viola Scotto di Carlo nella prima giornata delle Universiadi in programma in questi giorni in Cina. L’atleta originaria di Bacoli ha conquistato il secondo posto del podio nella staffetta 4×100 stile libero. «Sono orgogliosa ed emozionata perché questa è la mia prima medaglia conquistata con i colori della Nazionale italiana, è un traguardo che vorrei condividere con Bacoli e i Campi Flegrei», ha dichiarato la nuotatrice. La Scotto di Carlo, inoltre, è arrivata anche in finale nei 50 farfalla dove ha ottenuto il suo primato personale con il tempo di 26”01. «Davanti a lei solo due atlete nella specialità delfino – ha affermato Ottorino Altieri, direttore nuoto della Napoli Nuoto -. Ottimo davvero questo traguardo che per lei come per noi rappresenta la base per il futuro. Siamo soddisfatti anche per il parziale che Viola ha avuto nella 4×100 stile libero con il tempo di 54”55, la sua prova ha consentito alla staffetta di poter raggiungere il secondo posto e la medaglia d’argento. Le Universiadi sono iniziate nel migliore dei modi, sono certo che Viola ci regalerà ancora tante emozioni in questi giorni in Cina».