POZZUOLI/ In auto con 20 chili di sigarette di contrabbando, arrestato un 26enne

POZZUOLI – Fermato in auto con 20 chili di sigarette illegali. Giovanni De Felice, 26enne di Pozzuoli, è stato arrestato con l’accusa di contrabbando dai carabinieri della locale stazione. I militari lo hanno bloccato in via Ovidio, al Rione Toiano, mentre viaggiava a bordo di una macchina. Perquisito, è stato trovato in possesso di 20 chili di ‘bionde’. Il 26enne è stato tratto in arresto, giudicato e condannato a 10 mesi e 20 giorni, con pena sospesa. Attualmente è a piede libero.

IL FENOMENO – Nonostante i controlli più intensi delle forze dell’ordine, si fa ancora ricorso al contrabbando per avere un’entrata economica sicura. Spesso basta fare un giro per le strade dell’hinterland di Napoli per vedere bancarelle sistemate alla meno peggio accanto ad incroci e pacchetti di sigarette esposti come capita. Da qui i controlli delle forze dell’ordine per limitare un fenomeno che crea ingenti danni alle casse dello Stato. Da quanto emerge dalle attività svolte dagli investigatori, la maggior parte delle sigarette illegali proviene dall’Est Europa.