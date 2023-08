POZZUOLI/ Scontro auto-scooter anche a Monterusciello: feriti due ragazzini – LE FOTO

POZZUOLI – Un altro grave incidente è avvenuto intorno alle 19 di oggi a Monterusciello, nella zona dei “600 alloggi”, tra via Carrà e via De Chirico. Ad avere la peggio in uno scontro tra una Smart e uno scooter sono stati proprio i due occupanti del mezzo a due ruote. Si tratta di due ragazzini (uno è minorenne) residenti del posto, costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica. Entrambi i feriti sono stati trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Secondo le prime ricostruzioni i mezzi si sarebbero scontrati frontalmente: nel violento impatto i due ragazzini sono stati sbalzati dal mezzo finendo rovinosamente sul selciato. Dopo l’incidente in tanti si sono riversati in strada per dare sostegno ai feriti e allertare i soccorsi.