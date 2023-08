POZZUOLI/ Scontro frontale auto-moto: 31enne in prognosi riservata

POZZUOLI – Uno spaventoso incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9, in via Fasano, nei pressi dell’ingresso dell’ex stabilimento Sofer. Qui, un’auto C-Max e uno scooter si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del mezzo a due ruote, un 31enne di Pozzuoli, che è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie dove tutt’ora si trova ricoverato in prognosi riservata a causa di una emorragia cerebrale. Illeso, invece, il conducente dell’auto. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.