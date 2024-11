NUOTO/ Al Pala Trincone il terzo trofeo “Città di Pozzuoli”

POZZUOLI – Il 7, 8 e 9 febbraio la piscina del Pala Trincone sarà il teatro della terza edizione del Trofeo Città di Pozzuoli di nuoto. La kermesse organizzata dalla Napoli Nuoto con il patrocinio del comune di Pozzuoli e della Federazione Italiana Nuoto. “Siamo molto soddisfatti del fatto che è ormai diventato un appuntamento fisso nel panorama nazionale del nuoto – afferma Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. A due mesi dall’evento abbiamo registrato numeri da record per le iscrizioni che sono arrivate da tutta Italia, ben ottocento. Si tratta, senza dubbio, di un riconoscimento della qualità del meeting ma soprattutto di una grande occasione di rilancio in ambito nazionale del centro sportivo del Pala Trincone e della stessa Monterusciello”.

I PARTECIPANTI – Si sono iscritte società sportive di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia, Umbria e Lazio. Un edizione che prenderà il via venerdì pomeriggio 7 febbraio. “Il motivo di aggiungere un giorno in più è per dare maggior spazio a tutte le gare e ad una grande festa di sport – continua Ricchi -. Ci saranno le finali aggiuntive dei 50 dorso, stile libero, rana, farfalla e dei 200 stile libero. Oltre a quelle già consolidate dei 100. Ed, inoltre, nuovi premi per le migliori prestazioni cronometriche. Abbiamo anche segnato oltre duecento prenotazioni alberghiere dove confidiamo che il connubio sport-turismo sia da traino per i Campi Flegrei in un periodo di bassa stagione”.