BACOLI/ Caos in Flegrea Lavoro «mille ore di straordinari non pagati»: la denuncia dei sindacati

BACOLI – Tensione alta nella Flegrea Lavoro, la società partecipata del Comune di Bacoli che si occupa della raccolta differenziata. Con una diffida molto dura il sindacato dei lavoratori per l’Ambiente e i Servizi (F.I.A.L.) ha intimato di pagare gli straordinari arretrati di tre dipendenti, in attesa del riconteggio per altri due lavoratori.

LA DENUNCIA – «La scrivente ha verificato una discordanza tra le ore di lavoro straordinario non retribuite comunicatoci da Flegrea Lavoro con quelle riscontrate dai tre Lavoratori per un totale di 428 ore per Pennacchio S., 257 ore per Carannante A., 466 ore per Sabatino R. . Nell’attesa di un riscontro della Società – scrive il sindacato nella diffida – per altri due lavoratori, un ulteriore conferma di un vulnus non più tollerabile che ha degradato Flegrea Lavoro a luogo nel quale i diritti dei Lavoratori vengono annichiliti da una gestione miope che disattende gli obblighi contrattuali, le ore di lavoro straordinario sono rinvenibili dai cartellini delle presenze che non compaiano nella griglia presente nei cedolini retributivi, una volta smascherato il fatto perché Flegrea Lavoro reitera comportamenti omissivi? Si chiede formalmente all’intero Consiglio Comunale di Bacoli di intervenire perché l’ultima ratio del Sindacato sarà la mobilitazione dei Lavoratori, che sarà determinata nel perimetro normativo di riferimento, ma anche rappresentata presso la sede del Comune/Socio Unico qualora il RUP ed il DEC continuassero a fare finta di niente, non crediamo che ai dipendenti del Comune sia mai stato negato il supporto dell’Ente, perché con Flegrea Lavoro ciò non avviene? Decorsi invano ulteriori 5 giorni dalla presente si procederà per vie legali, con ulteriore aggravio di spese per i contribuenti, vi è certezza documentale di tutto quanto sopra(i cartellini delle presenze)».

LA RICHIESTA – A margine di questa nota, nell’assise comunale tenutasi mercoledì sera, l’opposizione consiliare, attraverso l’intervento del consigliere Salviati, ha chiesto delucidazioni al sindaco su questa denuncia. L’opposizione ha fatto presente al primo cittadino che il mancato pagamento di questi straordinari coincide temporalmente con la riduzione della Tari. Il primo cittadino ha chiosato di aver chiesto delucidazioni al Direttore Tecnico della Flegrea Lavoro, Valentina Sanfelice.