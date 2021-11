POZZUOLI – L’equipe del laboratorio di emodinamica del Santa Maria delle Grazie soffia 4000 candeline, tante quante sono le procedure portate a termine da questa Unità a partire dal luglio 2017, data di avvio delle attività. In questi anni il gruppo di lavoro si è arricchito di professionalità giovani ma con grande esperienza, lavorando h24 per 365 giorni l’anno, intervenendo in centinaia di casi anche durante l’infarto in corso. Il laboratorio di emodinamica guidato da Marco Boccalatte, inserito nel reparto di Cardiologia-UTIC diretto da Gerolamo Sibilio, ha lavorato anche nel pieno dell’emergenza Covid.

L’IMPEGNO – In diverse occasioni medici, infermieri e tecnici sono intervenuti su pazienti positivi al Covid, effettuando le procedure, indossando le protezioni contro il contagio.

Per potenziare ulteriormente le attività del laboratorio di emodinamica, il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli nel prossimo futuro raddoppierà le sale destinate ad effettuare tali procedure.