POZZUOLI – Cresce l’allarme criminalità a Pozzuoli. Insieme ai furti di auto si moltiplicano anche i colpi negli appartamenti. L’ultimo SOS arriva dalla zona di Cigliano, dove i residenti denunciano una pericolosa escalation. Raccontano di tre furti avvenuti in pochi giorni in via Cupa Cigliano, sul versante che affaccia sulla Tangenziale di Napoli, zona periferica già in passato tartassata dai ladri. Nel mirino sono finiti soldi e gioielli «Ormai siamo costretti a barricarci in casa – racconta Nicola- Già siamo a tre furti in appartamento in una settimana. L’ultimo lo hanno messo a segno lunedì alle 17. Camminano nelle campagne e poi ce li ritroviamo nelle case. Qui c’è gente che ha paura, chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine».