Novantadue scosse in dodici ore: terminato lo sciame sismico a Pozzuoli

POZZUOLI – Novantadue scosse in dodici ore. È il bilancio della lunga giornata vissuta a Pozzuoli, città colpita da un intenso sciame sismico iniziato alle ore 09:35. Le scosse sono state rilevate dalla rete di sorveglianza sismica dell’Osservatorio Vesuviano che per l’intera giornata ha avviato quattro aggiornamenti all’amministrazione comunale di Pozzuoli. La scossa di intensità maggiore è stata registrata alle ore 09:44 ed è stata di magnitudo pari a 3.7 gradi con epicentro nel Vulcano Solfatara ad una profondità di 2.53 km seguita due minuti dopo da un’altra di magnitudo 3,1, eventi sismici che hanno generato paura spingendo i residenti di alcune zone della città a scendere in strada.