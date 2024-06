No al commissario per l’emergenza e nuovo Hub in via Artiaco: Epicentro, speciale sul bradisismo a Pozzuoli – IL VIDEO

POZZUOLI – Il flop della simulazione di Protezione Civile, Decreto Campi Flegrei, la nomina di un Commissario per l’emergenza bradisismo, la richiesta dei consiglieri comunali di incaricare il sindaco e l’apertura di una nuova area per un Hub in via Artiaco. Sono questi alcuni temi trattati nella terza puntata di “Epicentro – Bollettini dalla zona rossa dei Campi Flegrei”, il format prodotto da Cronaca Flegrea e offerto al comune di Pozzuoli da “Di Bonito Assicura”. Come per le precedenti puntate si è dato spazio al sindaco Gigi Manzoni quale massima autorità di Protezione Civile sul territorio. Intervista di Gennaro Del Giudice, montaggio Francesco Costagliola.