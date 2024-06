POZZUOLI/ Associazione per delinquere, passa la linea della Procura: rinviati a giudizio Figliolia, Oddati e Musella

POZZUOLI – Passa la linea della Procura nel processo Rione Terra che vede imputati l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, Nicola Oddati, l’imprenditore Salvatore Musella ed altre sei persone. Quest’oggi il pm Immacolata Sica è riuscita ad ottenere il rinvio a giudizio per associazione per delinquere a carico dei nove, accusa per la quale finora non è mai stata emessa alcuna misura cautelare e che era stata in un primo momento rigettata dal Gip. La nuova data del processo, davanti alla VII sezione penale del tribunale di Napoli, è fissata per il prossimo 3 ottobre. Dall’accusa di associazione per delinquere dovranno quindi difendersi anche Angelo Tortora, dipendente del comune di Pozzuoli all’epoca dei fatti impiegato proprio al Rione Terra, Antonio Carrabba, Giovanni Bastianelli, ex direttore esecutivo dell’Enit (Agenzia nazionale del turismo), Gianluca Flaminio, Luciano Santoro e Salvatore Romeo.