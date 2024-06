POZZUOLI/ Preso il rapinatore della Q8 e del “Bar Maria” a Quarto

POZZUOLI – È accusato di essere l’autore delle rapina ai danni del bar della stazione di servizio Q8 di via Campi Flegrei a Pozzuoli e del Bar Maria di Quarto il 26enne puteolano Generoso De Simone, con diversi precedenti penali alle spalle tra cui il furto di un camion dei rifiuti due anni fa in via Campana. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli mentre il suo presunto complice è stato denunciato a piede libero.

LE TELECAMERE – De Simone è stato incastrato dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza dei due locali colpiti, che lo avrebbero ripreso durante i raid: in particolare, durante la rapina alla Q8, il 26enne è stato riconosciuto essere il rapinatore che saltava dietro al bancone del bar per raggiungere la cassa. Al Bar Maria di via Campana a Quarto, invece, i due avrebbero portato via un incasso di oltre 20mila euro.