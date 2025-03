Nikodemo, il giovane talento di Monterusciello che ha conquistato Casa Sanremo

POZZUOLI – La città di Pozzuoli è pronta a fare il tifo per uno dei suoi giovani talenti più promettenti: Nikodemo. Il cantante emergente ha recentemente raggiunto un traguardo straordinario, aggiudicandosi una borsa di studio prestigiosa durante Casa Sanremo 2025, la vetrina ufficiale per artisti emergenti che si svolge in parallelo al celebre Festival di Sanremo. Nikodemo ha conquistato il pubblico e la giuria esibendosi con il suo singolo “Portarti dentro”, tratto dal suo EP “Insieme Disegniamo”, pubblicato poco prima del Festival e già disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube e altre). La sua performance intensa e carica di emozione gli ha permesso di essere selezionato tra i vincitori della borsa di studio per il Casa Sanremo Campus, un programma di formazione altamente professionalizzante dedicato al mondo musicale.

LA SODDISFAZIONE – Un’esperienza che si preannuncia emozionante e impegnativa, ma che Nikodemo è pronto a vivere al massimo: “Sono emozionatissimo per questa esperienza e sono pronto a viverla a pieno, mettendoci tutto me stesso. Desidero ringraziare la mia vocal coach Mariapaola Sinforosa e il mio maestro di pianoforte Claudio Cardito senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. Spero che i miei concittadini mi seguano e facciano il tifo per me”, ha dichiarato il giovane artista. E per chi volesse seguire da vicino il percorso di Nikodemo, c’è una bellissima novità: ogni domenica andranno in onda delle puntate di 100 minuti dedicate alle lezioni degli artisti del Campus, dando così la possibilità a tutti di scoprire il dietro le quinte della formazione di un talento emergente.