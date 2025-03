POZZUOLI/ Vandali in azione: danneggiate le panchine a Villa Avellino

POZZUOLI – Vandali in azione a Pozzuoli dove nel mirino sono finite le panchine installate nella villa Avellino. La scoperta è stata fatta questa mattina da alcuni operai che hanno rinvenuti i segni degli atti vandalici. Il parco è sprovvisto di telecamere di videosorveglianza e di guardiania. Immediata è stata la condanna da parte del sindaco di Pozzuoli «Siamo indignati per l’ennesimo atto di vandalismo contro le panchine presenti a Villa Avellino. Distruggere uno spazio pubblico significa mancare di rispetto a tutta la comunità, a chi ogni giorno vive e ama questo luogo. Pozzuoli merita decoro e civiltà, non atti di inciviltà che danneggiano tutti.»