POZZUOLI – Negli ultimi tre anni sono state duecentoventi le donne vittime di violenza che nell’area flegrea hanno trovato la forza e il coraggio di denunciare. Giovanissime, ma anche anziane, perché i carnefici non guardano la carta d’identità. Da 18 a 70 anni: sono madri, casalinghe, diplomate, laureate, professioniste. Dati che mettono i brividi, che preoccupano se solo si pensa a quante, invece, non hanno trovato lo stesso coraggio e la stessa forza per denunciare e uscire dalla spirale di violenze, fisiche e psicologiche. Che ti svuotano fino ad ammazzarti.

IL SIMBOLO – E’ in questo contesto che alla città di Pozzuoli è stata donata la panchina rossa, simbolo contro il femminicidio e la violenza di genere. Sarà posizionata sul belvedere di via Marconi, rivolta verso il mare e l’orizzonte. Sulla spalliera il numero della speranza: 1522, attivo 24 ore su 24 per accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. E’ la sedicesima panchina installata in tutta la regione Campania. L’iniziativa è stata messa in campo dal “Rotary Club” di Pozzuoli che questa mattina l’ha donata al comune di Pozzuoli durante una breve cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Vincenzo Figliolia, il vice sindaco Lia Visone, la consigliera comunale Marzia Del Vaglio, la rappresentante della commissione pari opportunità della regione Campania Melania Picariello, la presidente del Rotary Daniela Gravino, i past president Sergio Di Bonito e Patrizia Leone, i soci Raffaello Mastantuono, Imma e Gennaro Martusciello.