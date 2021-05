POZZUOLI – È stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e di 300 euro in contanti. Con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, i carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli hanno arrestato Domenico Avico, 23enne del posto. I militari dell’Arma hanno anche perquisito la sua abitazione e rinvenuto 45 grammi di hashish. Finito in manette, Avico è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.