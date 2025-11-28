Natale, dal comune di Pozzuoli aiuti per 1.500 famiglie. Il sindaco: «Un gesto che arriva dal cuore»

POZZUOLI – Il consiglio comunale di Pozzuoli ha approvato un aiuto economico per le famiglie indigenti. Si tratta di una somma di 150mila euro destinata a 1.500 famiglie che già percepiscono ogni mese i generi alimentari di prima necessità. «È un gesto che arriva dal cuore della nostra comunità. Un aiuto che, pur piccolo, vuole essere un segnale di vicinanza per chi vive un momento di fragilità. L’assegno sarà erogato prima di Natale, così da poter portare un po’ di serenità in più in un periodo che deve essere di luce per tutti. Presto comunicheremo le modalità di distribuzione. È una misura che abbiamo voluto e confermato negli anni, perché nessuno a Pozzuoli deve sentirsi lasciato indietro. Siamo accanto a voi. Sempre» ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.