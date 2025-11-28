POZZUOLI/ Furto di luce e acqua, denunciati due imprenditori al polo commerciale di Licola Borgo

POZZUOLI – Due imprenditori, un 40enne e un 50enne, rappresentanti di un noto complesso commerciale e residenziale di Licola Borgo, sono stati denunciati dalla Polizia municipale di Pozzuoli per furto aggravato di energia elettrica e di erogazione idrica. A seguito di un esposto – per un problema di viabilità – pervenuto al Comando della Polizia locale puteolana, è scattata un’indagine – coordinata dalla comandante Colonnello Silvia Mignone – durata circa tre mesi. Tutto parte per la riparazione di una buca stradale su pubblica strada. Dagli accertamenti effettuati durante il sopralluogo, i caschi bianchi hanno notato la presenza insolita di cavi elettrici in tale apertura del manto. Da qui è scattata la ricerca dell’origine di questi fili, fino ad arrivare alla scoperta: il centro residenziale e alcune attività commerciali del polo erano collegate abusivamente attraverso un impianto ad un contatore mai registrato né censito.

LA SCOPERTA – Dall’indagine, durata circa tre mesi per la complessità e la delicatezza della stessa, sono emerse innanzitutto una serie di irregolarità amministrative: le attività finite nel mirino dei controlli non avevano mai pagato né Tari né Imu all’ente comunale per svariate centinaia di migliaia di euro. In aggiunta, attraverso sopralluoghi effettuati con gli operai Enel si è proceduto all’individuazione del contatore abusivo e al furto di energia per circa 10mila euro da parte di un’attività ristorativa in particolare e insieme ai tecnici del Comune di Pozzuoli si è appurato invece il furto idrico ai danni del Comune di Pozzuoli da parte di una società del complesso commerciale per circa 30mila euro. Le forniture sono state immediatamente interrotte e i rappresentati delle attività commerciali sono stati denunciati.