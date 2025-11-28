Due scosse in 41 secondi: l’epicentro nel golfo di Pozzuoli

POZZUOLI – È stata una doppia scossa a far tremare questo pomeriggio i Campi Flegrei. In rapida successione i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato due fenomeni: il primo (di cui abbiamo scritto in precedenza) di magnido 2.6 alle 16:29 a cui è seguito, dopo 41 secondi un secondo evento sismico di magnitudo 2.7 ± 0.3 localizzato sempre in mare, nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 16:29:41 ora locale alla profondità di 1,3 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.