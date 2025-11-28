A Pozzuoli scossa di magnitudo 2.6 fa tremare i Campi Flegrei

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.6 rilevata alle 16:29 di oggi ha fatto tremare gran parte dei Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli, ad una profondità di 2.3 km. Come spesso accade per i terremoti in mare, nonostante la forza non sia stata eccessiva, il sisma è stato avvertito da gran parte della popolazione che ha avuto la percezione di un fenomeno di gran lunga superiore alla forza rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano.