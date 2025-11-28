CURIOSITÀ/ Big rom Lukaku torna a Pozzuoli: cena e obiettivo Napoli-Juve

POZZUOLI – Big rom Lukaku torna a Pozzuoli. Il centravanti azzurro ieri è stato ospite da Umami dove ha gustato le specialità della casa: sushi e cucina fusion. Accolto da Mario, padrone di casa, Big rom ha detto di puntare al ritorno per la partita Napoli-Juve, tra circa 10 giorni. Intanto continua a correre e ad allenarsi a Castelvoltuno insieme alla squadra che si sta preparando per il delicato match di campionato, domenica, contro la Roma all’Olimpico. Uno scontro al vertice che vale il primato.