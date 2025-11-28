MONTE DI PROCIDA/ Si è dimessa l’assessora Melania Scotto «Freni alla mia attività»

MONTE DI PROCIDA – Nuovo scossone nell’Amministrazione Santolillo: dopo le dimissioni dell’ex capogruppo di maggioranza Giuseppina Lubrano, arrivano anche le dimissioni da assessora per la consigliere Melania Scotto. Era nell’aria da qualche settimana la scelta di rimettere le deleghe (Formazione, Decoro Urbano, Servizi Integrati e Marketing Territoriale) al sindaco da parte della consigliera Scotto “per freni alla sua attività amministrativa”. Un passo indietro che certifica, di fatto, la crisi nella maggioranza Santolillo che, ora, rischia di perdere una seconda pedina all’interno del proprio scacchiere. La consigliera sottolinea, altresì, che non intende lasciare, invece, il mandato all’interno del consiglio comunale.

FRENI AMMINISTRATIVI – «Resterò in Consiglio Comunale, nel pieno rispetto del mio elettorato, di chi ha creduto in me e mi ha voluta nel governo del Paese. È un impegno – ci dice l”ormai ex assessore Melania Scotto – che non intendo tradire e una responsabilità che onorerò con rigore e coerenza. Ho bisogno di un contesto che non sia un freno, ma uno spazio dove poter mettere a servizio della comunità le mie competenze, la mia professionalità e la mia visione, traducendole in risultati concreti e misurabili. Continuerò a garantire il mio massimo impegno, in particolare nei settori dell’istruzione, della formazione e delle politiche attive del lavoro, ambiti che rappresentano la mia professione e nei quali so di poter offrire un contributo serio e tangibile alla crescita del territorio».