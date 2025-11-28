Borrelli “risponde” a Josi dopo il tradimento elettorale: “Presi in giro con atteggiamenti falsi”

BACOLI – Arriva la resa dei conti tra il deputato Borrelli e il sindaco di Bacoli Josi della Ragione. In un video pubblicato sui social il parlamentare “verde”, non citandolo esplicitamente, fa capire chiaramente di essere stato “tradito” da Josi alle ultime elezioni regionali. “Solo” 46 voti per Ceparano, il candidato più volte accompagnato dal sindaco di Bacoli in campagna elettorale. Nel suo video di ringraziamento agli elettori di Avs non le manda a dire al primo cittadino bacolese: “In particolare vogliamo ringraziare chi si è comportato in modo scorretto, chi ha avuto atteggiamenti falsi nei nostri confronti. Invece di comportarsi in modo corretto ha preferito avere atteggiamenti falsi e, oggettivamente parlando, in alcuni casi, anche disgustosi. Non prendiamo in giro le persone, ma la politica che si vende o si svende, o che fa i voltafaccia, non fa per noi. Non sarà mai la nostra”. Chiaro il riferimento a Josi per la virata verso Francesca Amirante del Pd in cambio di una promessa di candidatura alle prossime elezioni politiche.

DOPPIO GIOCO DI JOSI – A Borrelli, evidentemente, non è andato giù il doppio gioco di Josi nell’ultima campagna elettorale. Il deputato di Avs punta l’attacco frontale verso Josi sulle battaglie che il primo cittadino bacolese ha condiviso, secondo lui, “in maniera falsa” per poi “svendersi ad altri partiti”.

LIKE A TUTTI – Uno scontro che, di fatto, allontana i due, nonostante i tentativi di Josi di recuperare il rapporto attraverso i like sui social ai post della referente di Borrelli a Pozzuoli, ossia Titti Zazzaro, o anche quelli dello stesso Ceparano e della candidata Giusy Rollin, anch’essa candidata con Avs e “tradita” da Josi. Fino all’estremo tentativo che il primo cittadino sta effettuando nelle ultime ore con l’altro consigliere eletto dei Verdi in Regione, Rosario Andreozzi. Insomma un continuo doppiogiochismo tra i verdi e il Pd che il sindaco di Bacoli continua senza misura e che sta facendo storcere il naso anche i big del Pd come Casillo e Lello Topo.