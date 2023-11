Nasce a Pozzuoli il primo parcheggio gratuito per i pescatori: l’iniziativa di sindaco e assessore – LE FOTO

POZZUOLI – Riorganizzare il mercato ittico e l’intero comparto della pesca a Pozzuoli. È la mission dell’amministrazione comunale che prosegue con gli interventi a sostegno di pescatori, grossisti e venditori alla minuta. Con apposita ordinanza, a firma del sindaco Gigi Manzoni, è stato istituito e realizzato un parcheggio riservato esclusivamente ai pescatori che operano a Pozzuoli. Si tratta di dieci stalli di sosta destinati, in particolare, all’Associazione Professionale Pescatori Puteolani che sono stati ricavati nell’area demaniale “ex MOD” retrostante alla rampa di accesso al mercato ittico all’ingrosso, in via Fasano. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere più agevole lo svolgimento delle attività, praticate in ogni ora del giorno e della notte, che spesso vengono ostacolate proprio per l’assenza dei posti auto e anche alla luce dei limiti orari imposti nei due parcheggi a sosta libera comunali (Molo Caligoliano e Mercato Ittico).

LA RINASCITA – «Si tratta di un’iniziativa che rientra nei lavori di riorganizzazione dell’intero comparto e che arriva dopo l’introduzione delle cassette green in sostituzione di quelle in polistirolo – spiega l’assessore alle attività produttive e alla pesca Titti Zazzaro. – Segnali tangibili di quanto questa amministrazione abbia a cuore le sorti della filiera-pesca, storicamente fiore all’occhiello della città di Pozzuoli nonché importante risorsa per il rilancio dell’economia locale».