BACOLI – Nasce a Bacoli il primo Ufficio di Archeologia Subacquea della Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli. Un filo diretto, tra il territorio ed il Ministero della Cultura attraverso la creazione di un nuovo hub per la valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso presente lunga la costa bacolese e flegrea. “Lo facciamo a Villa Ferretti, in un bene confiscato alla camorra. – fa sapere il sindaco Josi Della Ragione – Lì dove c’è la sede dell’Università Federico II di Napoli. Alle pendici del Castello Aragonese di Baia, sede del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Affacciati sulla spiaggia libera. Così favoriremo ancor di più relazioni tra la meraviglia della Città Sommersa di Baia e quanto ancora c’è da scoprire sui fondali di tutta la nostra città, dei Campi Flegrei. Abbiamo concesso questi locali gratuitamente alla Soprintendenza, per farne un nuovo spazio di alta qualificazione. Ringrazio il soprintendente Mariano Nuzzo e la funzionaria per l’archeologia marina, Simona Formola, per questo ottimo risultato raggiungo assieme”.