Quarto apre le porte dell’accoglienza: in città i piccoli bambini Saharawi

QUARTO – Il comune di Quarto riapre le sue porte a una delegazione del Popolo Saharawi, accogliendo per il quarto anno consecutivo un gruppo di bambini e bambine provenienti dai campi profughi di Tindouf, in Algeria e ospitati nella villa confiscata alla criminalità e assegnata ai bambini autistici di via Cesapepere. Una iniziativa che rafforza il profondo legame tra il Comune e il Popolo Saharawi e sottolinea anche l’impegno costante nel supporto sociosanitario ai minori e l’attività dell’intergruppo consiliare dedicato. L’incontro, ha visto la partecipazione del vice sindaco Annarita Ottaviano, del vice presidente di Aisha Foundation e nostra concittadina Barbara Melcarne, i consiglieri comunali Angela Perna, Fabio Musella, Crescenzo Carputo, Castrese Cavallo, Annamaria Neri, assistente sociale, e il suo staff e di una rappresentanza di associazioni locali coinvolte nelle attività di accoglienza e supporto come l’associazione La forza delle idee.