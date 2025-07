Il Vescovo di Pozzuoli per Gaza “Disertiamo il silenzio”

POZZUOLI – Don Carlo Villano, Vescovo di Pozzuoli e di Ischia, aderisce all’iniziativa “Disertiamo il silenzio”, promossa da un gruppo di intellettuali e sostenuta da associazioni, movimenti e realtà del mondo ecclesiale e civile, per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. Il Vescovo invita pertanto le parrocchie delle due diocesi a suonare le campane delle chiese domani 27 luglio alle ore 22: un gesto simbolico per rompere il silenzio, invocare il cessate il fuoco e testimoniare la nostra vicinanza a chi soffre. Disertiamo il silenzio. Costruiamo la pace.