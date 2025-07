POZZUOLI/ Brucia collina a Monterusciello: fiamme partite dalla variante Anas – LE FOTO

POZZUOLI – Un vasto incendio sta colpendo dalla serata di sabato la collina che sorge a ridosso della variante Anas, a Monterusciello. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni in via Conocchiella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno domando un secondo rogo divampato questa mattina, poche ore dopo le operazioni di spegnimento del primo che ha distrutto l’intera vegetazione. Ieri sera le fiamme hanno lambito la corsia della variante che collega Monterusciello e Licola. Stamattina il nuovo incendio è divampato nella parte superiore dove diversi residenti hanno lasciato le proprie abitazioni per timore che le fiamme potessero provocare serie conseguenze. Al momento non si conosce la natura del rogo.

