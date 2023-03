Napoli verso lo scudetto: Monte di Procida si colora d’azzurro – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – L’intera area flegrea si colora di azzurro Napoli. In vista dell’ormai quasi certa conquista dello scudetto, è esplosa la corsa agli addobbi per quella che sarà una festa storica. A Monte di Procida in queste ore in tanti stanno montando striscioni, addobbi e bandiere. In particolare in salita Torregaveta, lungo una delle principali strade di accesso al piccolo comune flegrei, i commercianti con il supporto del vice sindaco Sergio Turazzo stanno colorando d’azzurro l’intera zona.