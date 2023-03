POZZUOLI/ «Coloriamo Monterusciello d’azzurro per lo scudetto del Napoli» parte la raccolta fondi nel quartiere

POZZUOLI – «Coloriamo d’azzurro il nostro quartiere per festeggiare lo scudetto del Napoli. Con una piccola quota a piacere possiamo abbellire le strade con bandiere, striscioni e festoni». E’ l’appello che parte da Ulderico D’Isanto che a nome di un gruppo di commercianti di Monterusciello sta dando vita a una colletta per allestire colorare d’azzurro via Monterusciello e tutta la zona delle cooperative. «Più soldi raccogliamo e più avremo la possibilità di comprare merce e allestire scenografie in più zone, a partire dal bar Grajales, Intralot e Polli e Contorni per poi allargarci anche in altre zone». Per partecipare alla raccolta fondi basta recarsi presso il Bar Grajales in via Monterusciello e chiedere di Ulderico.