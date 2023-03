Gioco tra ragazzini si trasforma in dramma a Varcaturo: 14enne in coma dopo un volo di due piani

VARCATURO – Stavano giocando nella struttura dell’ex ristorante “Sandestè” a Varcaturo quando è avvenuto il dramma. Un ragazzino di 14 anni è finito giù da un tegolato al secondo piano della struttura. Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove attualmente è ricoverato in coma dopo un delicato intervento chirurgico alla testa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Ripuaria.

IL DRAMMA – Stando a una prima ricostruzione il ragazzino faceva parte di un gruppetto di giovani tra i 12-14 anni che erano entrati nella struttura abbandonata. Saliti al secondo piano avrebbero poi raggiunto un tegolato da cui si sarebbero lanciati più volte su alcuni materassi posti nella parte sottostante. Ad un certo punto, stando alla ricostruzione dei fatti, il 14enne avrebbe perso una chiave che aveva in tasca la quale sarebbe finita a pochi metri di distanza dal punto dove si trova con gli amici. Poi il dramma: il tempo di spostarsi di qualche metro per recuperarla che il tegolato avrebbe ceduto, facendo cadere nel vuoto il 14enne. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Tra le urla di disperazione degli amici è stato soccorso e trasferito in ospedale dove da ieri sera amici e parenti sono in apprensione per le sorti del giovane.