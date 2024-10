MUSAICUM: tasselli di Scienza, il primo evento scientifico alle Terme di Baia

BACOLI – L’associazione senza scopo di lucro PONYS (“Physics and Optics Naples Young Students”) è orgogliosa di presentare MUSAICUM: Tasselli di Scienza, un nuovo Festival scientifico che si terrà domenica 6 ottobre presso il suggestivo sito delle Terme di Baia. L’evento, organizzato e finanziato dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dal Comune di Bacoli, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è un’occasione unica per esplorare la ricchezza storica, paesaggistica e scientifica del territorio flegreo.

MUSAICUM – nasce dal desiderio di far conoscere i profondi legami tra la scienza e il patrimonio storico e naturale dei Campi Flegrei. La prima edizione del festival, che si svolgerà all’interno del Parco Archeologico Terme di Baia, offre un programma ricco e diversificato, pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età in un percorso tra divulgazione scientifica, musica e cultura.

Programma dell’evento – Domenica 6 ottobre

• Festival Scientifico

Dalle ore 10:00 alle 18:00, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a un percorso fatto di attività divulgative, giochi e laboratori presso stand tematici dedicati alla fisica, all’archeologia, alla geologia, alla biologia e molto altro. Un viaggio per scoprire, attraverso la scienza, le meraviglie del territorio flegreo. L’accesso è libero e gratuito dall’ingresso in Piazza Alcide De Gasperi.

• Spettacolo Musicale “Da Pitagora a Coltrane”

Alle ore 18:30, un quartetto jazz guiderà gli spettatori in un viaggio unico che esplora il legame tra la musica e la matematica, dal pensiero di Pitagora alle innovative armonie di John Coltrane. L’ingresso è gratuito.

• Seminario “La Scienza delle Stelle e delle Pietre”

Alle ore 21:30, il professor Giulio Magli terrà un affascinante seminario sull’archeoastronomia, esplorando come le antiche civiltà, dalle piramidi di Giza ai monumenti storici, abbiano utilizzato le stelle per orientarsi e costruire. Un’occasione unica per immergersi nei misteri del passato, sotto le stelle. L’ingresso è gratuito. Gli eventi serali offrono l’opportunità di vivere le Terme di Baia in un’atmosfera magica, con uno scenario mozzafiato che si affaccia sul Golfo di Pozzuoli. MUSAICUM rappresenta un invito a guardare al futuro, riscoprendo il passato attraverso il dialogo tra scienza, storia e bellezza. Per ulteriori informazioni, contattare l’associazione PONYS all’indirizzo email:

[email protected]