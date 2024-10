POZZUOLI/ La differenza la fanno i dettagli: con l’amministrazione Manzoni fatto un passo indietro

POZZUOLI – Marciapiedi impraticabili, sterpaglie, strade dissestate, caos. Con l’amministrazione Manzoni la città sembra aver fatto un passo indietro. Il dissenso a Pozzuoli è ormai palpabile, come la delusione per quello che poteva essere ma non è stato. In due anni e mezzo anche l’ordinario è in affanno. Uno degli esempi arriva da Arco Felice dove i cittadini lamentano lo stato in cui versano i marciapiedi in via Montenuovo Licola Patria, in via Miliscola e via Annecchino.

LA DENUNCIA – «Sono impraticabili, devastati e pieni di sterpaglie. E’ difficile camminare a piedi, figuriamoci le difficoltà di coloro che sono seduti su una carrozzina o quelle mamme che hanno figli piccoli nei passeggini – racconta Genny, che abita nei pressi dell’istituto scolastico Vilfredo Pareto – la cosa che più mi colpisce è che da due anni e mezzo ormai la città sembra essersi fermata, non c’è più l’ordine che per anni ha contraddistinto Pozzuoli. Il sabato sera a Pozzuoli è caos totale, vedo auto parcheggiate in doppia fila, cosa che non accadeva da tempo. Le strade sono distrutte, il verde pubblico non è curato come dovrebbe. Sembra un città che invece di fare un passo avanti ha fatto dieci passi indietro».