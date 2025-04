Movida dei “baretti”, fermati due minori armati

NAPOLI – Baretti di Chiaia ancora presidiati dai Carabinieri. I militari della Compagnia Napoli Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania e agenti della Polizia Municipale, hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nel cuore della movida partenopea. Il primo ad essere denunciato ha appena 15 anni. I carabinieri gli hanno trovato addosso un manganello telescopico di metallo. Due anni in più sul conto degli anni del giovane napoletano armato di un coltello a farfalla di 23 centimetri. Entrambi dovranno rispondere di porto abusivo di armi. Sono 3 i parcheggiatori abusivi denunciati, erano stati sanzionati già in passato. Una 32enne incensurata è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo con l’etilometro ha ripetutamente insultato i militari, opponendosi anche alla richiesta di sottoporsi alle verifiche previste. Una denuncia anche per un napoletano trovato alla guida senza patente. Diciannove sono invece le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte per mancanza del casco. 7 i veicoli sequestrati. Durante i controlli sono stati rinvenuti 27 proiettili di vario calibro, occultati in un vano contatore di una palazzina. Infine 6 giovani segnalati alla prefettura per uso di stupefacenti.