Antonio Lubrano vince l’ultima sfida di latino classificandosi secondo al Certamen Vitruvianum

POZZUOLI – Non finisce ancora di sbalordirci Antonio Lubrano, studente del Liceo Classico Pitagora, che, superando anche l’ultima sfida, a due mesi dall’esame di maturità, si conferma campione di latino. Ha infatti conquistato un prestigioso secondo posto alla XX edizione del Certamen Vitruvianum Formianum, manifestazione destinata ai ragazzi di tutta Italia frequentanti l’ultimo e il penultimo anno dei Licei, che si è svolta presso il Liceo classico “Vitruvio Pollione” di Formia dal 14 al 16 aprile. Il concorso ha beneficiato del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Formia e della Delegazione romana dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Antonio è riuscito a sfoderare tutte le sue abilità traduttive, decodificando un brano tratto dal “De Architectura” di Vitruvio Pollione, testo specialistico di età augustea e unico trattato di architettura giunto a noi integro dall’antichità. Le prove sono state valutate da una commissione presieduta dal prof. Arturo De Vivo, professore emerito di lingua e letteratura latina e già rettore della Federico II, che prima della cerimonia di premiazione ha tenuto sull’argomento una lectio magistralis.

L’ULTIMA SFIDA – Lo studente puteolano, come era prevedibile, non ha potuto trattenere le sue emozioni: «Salire sul podio del Certamen Vitruvianum ha rappresentato per me l’ennesima soddisfazione, che però questa volta si arricchisce di significato in quanto ho accettato una sfida nuova. È stato un piacere confrontarmi con un ambiente scolastico accogliente come quello del Liceo Vitruvio Pollione, piacere reso ancora più grande dalla vittoria riportata in una competizione basata su un autore, come Vitruvio, che non avevo mai approfondito prima d’ora». Parole di alto apprezzamento ha voluto spendere la prof.ssa Veronica Siciliano che ha supportato Antonio in tutto il suo iter formativo, indirizzandolo verso ambiziosi traguardi: «L’ultima sfida per il mio “genio ribelle” che è riuscito a concludere il suo percorso agonistico, conseguendo un secondo posto di tutto rispetto, vista la specificità del testo in esame e considerato il livello della commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Arturo De Vivo. Un turbinio di emozioni per quest’ultima avventura, il cui ricordo ci accompagnerà fino all’esame di maturità e oltre, sperando che presto possa arrivare un novus Antonio». Personalmente, forse uscendo dai binari del semplice cronista che da tre anni a questa parte ha seguito la “dirompente ascesa” di questo giovane “latinista”, non posso esimermi dall’augurarmi che il sindaco Manzoni voglia attribuire un giusto riconoscimento a questo talentuoso studente che ha rappresentato eccellentemente Pozzuoli in concorsi di rilevanza nazionale e internazionale.