POZZUOLI – La comunità di Monterusciello si prepara a dare l’ultimo saluto a Giovanni Cacciuottolo, l’imprenditore che ha perso la vita sabato scorso in seguito a un incidente stradale. La sua scomparsa ha causato un’ondata di tristezza nel quartiere popolare di Pozzuoli tanto da spingere circa mille persone a ‘marciare’ ieri sera tra le strade del rione in occasione della fiaccolata organizzata in suo ricordo. Il 42enne, conosciuto come “Bombò”, viene descritto da tutti come una persona generosa e buona d’animo. Un amico su cui poter sempre contare; un punto di riferimento per la famiglia.

IL CORTEO FUNEBRE – I funerali si terranno nel pomeriggio di domani, alle 15.30, presso la parrocchia S. Artema di via Modigliani a Monterusciello. Il corteo funebre che accompagnerà la salma, proveniente dall’ospedale di Giugliano, farà tappa nei luoghi più significativi della vita di Giovanni; si fermerà, infatti, dinanzi al pub gestito da Cacciuottolo e alla casa in cui viveva.