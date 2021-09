POZZUOLI – Il consigliere comunale Antonio Villani, eletto con la civica “Idea Pozzuoli”, passa al Pd. E lo annuncia su Facebook: «La mia è una scelta controcorrente e sicuramente non facile sotto il profilo puramente elettorale, ma nasce dall’esigenza di dare una svolta concreta all’esperienza maturata negli ultimi anni. Sarebbe molto più semplice trovare una convenienza elettorale in un contenitore civico piuttosto che in un partito, ma tradirei la mia idea di fare politica. Credo che i contenitori civici possano raffigurare un’evoluzione della democrazia rappresentativa, ma troppo spesso servono solo a produrre eletti, portatori della propria Idea e nient’altro». Da qui la richiesta di adesione ai democrat e l’addio alla civica di Michelangelo Luongo.