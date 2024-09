Monteruscello Fest: buona la prima!

POZZUOLI – È stato un successo la prima serata del Monteruscello Fest. Oltre mille persone hanno affollato Piazza Severini a Monterusciello per partecipare alla terza edizione della kermesse a sfondo benefico. Tra gli ospiti della serata il cantante Gigi Finizio che si è esibito sul palco, accompagnato da Fatima Trotta, madrine dell’evento. A seguire musica e spettacoli hanno accompagnato il giro tra gli stand enogastronomici. Emozionati gli organizzatori dell’iniziativa, Daniele e Simone Testa, titolari del ristorante Punto Nave e Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura.

LA SECONDA SERATA – Intanto cresce l’attesa per la seconda serata, già quasi sold out: stasera tra gli ospiti d’eccezione ci sarà il cantante Franco Ricciardi. Quest’anno all’evento prendono parte oltre 200 tra chef, pizzaioli, pasticceri e altri professionisti della gastronomia che offriranno agli ospiti un’esperienza unica, presentando creazioni culinarie di alta qualità negli stand allestiti in piazza AgroCity (ex Piazza De Curtis). Il tema di questa edizione sarà “Light Your Fire”, “accendi il tuo fuoco”: l’invito di accendere simbolicamente la fiamma della solidarietà attraverso una donazione in favore del “Programma Malattie senza diagnosi” sostenuto proprio dal Monteruscello Fest che finora ha raccolto 66mila euro. Si tratta di un programma unico in Italia coordinato dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e lanciato nel 2016 che mira a dare una risposta a pazienti, affetti dal malattie senza diagnosi, prevalentemente in età infantile.