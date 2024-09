Il pugno duro di Gratteri contro gli abusi edilizi: «Nei Campi Flegrei saranno abbattuti 60 edifici»

POZZUOLI – L’annuncio è arrivato nel corso di una manifestazione culturale – “Un borgo di libri” – tenutasi ieri nella Cattedrale di Casertavecchia. Durante l’evento il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha ribadito il pugno di ferro contro l’abusivismo edilizio che ancora imperversa sui nostri territori. In particolare, ha dichiarato che sono stati demoliti 12 palazzi al mese, mentre in media in passato ne venivano abbattuti la metà. «Nei Campi Flegrei – ha aggiunto Gratteri – abbatterò 60 edifici abusivi. Chi ha costruito lì sapeva di stare in una zona rossa, con indice di edificabilità zero». Il procuratore ha anche sottolineato l’importanza della tecnologia e delle telecamere per il monitoraggio del territorio di Napoli e provincia ai fini di contrastare i crimini.