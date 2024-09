LA DENUNCIA/ «Caos traghetti, corse non garantite sulla tratta Pozzuoli-Procida»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, settimana complicata questa per i collegamenti marittimi Pozzuoli-Procida. In corrispondenza con l’apertura delle scuole, la compagnia Gestour ha deciso di sospendere, a tempo indeterminato e senza alcun preavviso agli abbonati, il collegamento con la m/n Macaiva (di fatto un rottame del mare). Unica possibilità è pertanto la Medmar che, oltre ad aver saltato la corsa lunedì 9 per condizioni meteo marine avverse, non rispetta mai l’orario di partenza previsto. La prima corsa, prevista per le 7:35, non parte mai prima delle 8. Tutto ciò si traduce in continui ritardi per chi, non senza sacrifici, fa il pendolare per lavoro e prova ogni mattina ad arrivare puntuale sul luogo in cui presta servizio. Chiedo ad ognuno di voi, ciascuno per i compiti che è chiamato ad espletare e per le responsabilità che ad essi conseguono, di intervenire in maniera ferma e netta al fine di garantire i servizi offerti. Oramai da mesi la Macaiva della Gestour sospende senza apparente motivo le corse per Procida il martedì. È assurdo che si consenta a Gestour e Medmar, che di fatto sono duopolisti sulla tratta, di decidere quando e se effettuare le corse che invece dovrebbero essere garantite. E non voglio affrontare in questa sede le condizioni di sicurezza e lo stato delle navi che viaggiano su tale rotta. Il rispetto dei viaggiatori, che rappresentano la fonte primaria del reddito delle compagnie, sembra oramai soltanto una chimera». Paolino P.

(Immagine di repertorio)