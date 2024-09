QUARTO/ Assalto con furgone-ariete, sfondano ingresso del supermercato Dodecà: messi in fuga dalla vigilanza – LE FOTO

QUARTO – Con un furgone utilizzato come ariete hanno sfondato e distrutto l’ingresso del supermercato Dodecà a Quarto ma sono stati costretti alla fuga per l’arrivo tempestivo dei vigilantes. E’ accaduto la notte scorsa in via Campana. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno inviato indagini sull’accaduto. Il colpo fallito è stato ripreso dalle telecamere installate all’esterno dell’attività commerciale.

L’ASSALTO – Secondo quanto ricostruito due o più uomini a bordo di un furgone blu hanno sfondato a marcia indietro l’ingresso del supermercato, facendo scattare il sistema d’allarme. Una volta aperto il varco, però, i malviventi non sono riuscire ad entrare all’interno dei locali per l’arrivo degli uomini dell’istituto di vigilanza “Il Notturno” che a loro volta hanno lanciato l’sos alle forze dell’ordine.

LA FUGA – A quel punto i ladri hanno abbandonato il furgone ed hanno raggiunto un’automobile che si trovava nei pressi dello svincolo della variante Anas, con la quale si sono dati alla fuga. Ingenti i danni alla struttura. Il mezzo utilizzato per il tentato furto è stato sequestrato.

LE FOTO