MONTE DI PROCIDA/ Via ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del porto di Acquamorta

MONTE DI PROCIDA – Via ai lavori di messa in sicurezza definitiva del porto di Acquamorta. L’intervento di un importo complessivo di 14 milioni di euro prevede, in due differenti fasi, la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area portuale di Acquamorta. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Pugliese: «L’obiettivo è rendere la nostra Marina uno snodo strategico per il sistema di trasporti e della fruibilità turistica dei comuni e delle isole flegree . Prende il via oggi – con la firma del contratto con la ditta esecutrice che disciplina il primo stralcio – uno dei cantieri più importanti degli ultimi 50 anni e che avrà fondamentali ricadute in termini di lavoro, risorse ed economia per il nostro territorio».

IL PROGETTO – Si tratta di un’opera attesa da tanto e che consentirà all’area portuale di Monte di Procida di diventare un riferimento dell’intera regione Campania. «Sarà un’opera importante anche per la mobilità cittadina e per la vivibilità dell’intera fascia costiera. Questo intervento, unito ai fondi PNRR che prevedono la rigenerazione urbana delle aree a terra, e agli interventi a Miliscola con il nuovo parcheggio e l’isola pedonale, rende chiaro il disegno programmatico che abbiamo pensato anni fa per la linea costiera nella nostra città. Partiamo con grande orgoglio e con la piena fiducia che l’impresa consegnerà l’opera nei tempi prestabiliti», aggiunge il primo cittadino.