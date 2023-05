POZZUOLI/ Alla “Pizzeria Rione Terra” la pizza tricolore per il terzo scudetto del Napoli

POZZUOLI – Tra le molteplici dediche e idee per la conquista dello scudetto non poteva mancare la pizza dello scudetto. Arriva da Pozzuoli, dalla “Pizzeria Rione Terra” di viale Capomazza dove Massimo Avallone, pizzaiolo d’eccezione, ha realizzato la pizza tricolore con tre semplici ingredienti: pomodorini doc, mozzarella di bufala e rucola. Una dedica speciale agli azzurri che hanno portato a casa il tricolore regalando un anno di gioie calcistiche ai sei milioni di tifosi presenti in tutto il mondo. La prima pizza tricolore della “Pizzeria Rione Terra” è stata sfornata ieri al triplice fischio finale di Udinese-Napoli.