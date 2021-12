MONTE DI PROCIDA – Via libera dal Consiglio Comunale all’acquisto di un immobile diroccato a Corso Umberto, a Monte di Procida, che verrà convertito in un parcheggio. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Pugliese: «I montesi potranno trarre sicuramente importanti benefici in termini di smaltimento del traffico e di supporto al commercio ma, soprattutto, avremo il primo tratto di una nuova strada di protezione civile che tante famiglie chiedono da decenni. Strada per cui poche settimane fa abbiamo ricevuto un finanziamento di 900.000 euro. In un solo colpo siamo riusciti a muovere due passi fondamentali per la nostra comunità. Ringrazio i consiglieri, gli assessori ed i tanti cittadini che hanno collaborato attivamente con noi per realizzazione di ciò che fino a un po’ di tempo fa sembrava impossibile e che oggi, finalmente, è realtà».