MONTE DI PROCIDA – Domani ritorna a Monte di Procida la “Notte del Lavoro Narrato”, quest’anno sarà in versione social. L’evento nazionale ideato da Vincenzo Moretti e Alessio Strazullo è dedicato al racconto del lavoro “ben fatto” in ogni sua declinazione. Dal 2014 proprio nella notte tra il 30 aprile e il 1°maggio donne e uomini di ogni età si sono incontrati per raccontare, leggere e cantare storie dedicate al lavoro: il lavoro ben fatto, quello svolto con passione, abnegazione e senso di sacrificio, per il raggiungimento di un obiettivo da condividere con la comunità.

GLI INTERVENTI – Il Comune di Monte di Procida aderisce anche quest’anno all’iniziativa con una diretta Facebook sulla pagina dell’Ente perché oggi più che mai, diventa importante celebrare il lavoro “ben fatto”. Per l’edizione 2021 il tema scelto è “Questioni di Cuore”. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese, poi la parola passerà al Dott. Gerolamo Sibilio, Direttore del Dipartimento di area medico ospedaliera ASL Napoli 2 Nord e Direttore U.O.C di Cardiologia UTIC con Emodinamica P.O. Santa Maria delle Grazie – Pozzuoli Interverranno inoltre la cantante e attrice Fiorenza Calogero, l’Architetto Francesco Escalona, Funzionario Pubblico. Nel corso della serata saranno mostrati i disegni degli allievi del Circolo “Dante Alighieri” di Monte di Procida, che avranno ad oggetto il “lavoro narrato”. Appuntamento quindi a domani alle 19 per una serata dedicata al racconto dell’Italia attraverso il lavoro ben fatto, in cui si può trovare il senso di una vita più ricca, e contribuire tutti assieme, portando ciascuno il proprio mattoncino, al Rinascimento dell’Italia.