BACOLI – In occasione della festività del 1° maggio 2021, dedicata ai lavoratori, per ricordare tutti coloro che si sono prodigati per la tutela dei diritti dei lavoratori stessi, l’amministrazione comunale di Bacoli ha programmato una serie di iniziative nel pieno rispetto delle normative relative al contrasto della diffusione del Covid-19. Attraverso il parere unanime espresso dalla Commissione Speciale per la Toponomastica, la città di Bacoli rende omaggio a due ex operai e sindacalisti che hanno dedicato tutta la loro vita al lavoro, ai lavoratori ed alla difesa dei loro diritti, e quindi all’istituto del sindacato: Mario Rannello e Stefano Alicante. Due uomini semplici, umili, originariamente agli antipodi ma cordiali amici, uniti dalla stessa passione e che dentro e fuori dai luoghi di lavoro non hanno mai fatto mancare la propria voce ed il proprio sostegno verso quella dignità del lavoratore messa più volte a dura prova.

L’INIZIATIVA – A tal proposito, durante la giornata di Sabato 1° Maggio 2021 vi sarà l’intitolazione di due spazi pubblici: alle 11 l’intitolazione di “Piazzale Stefano Alicante” nell’area di sosta tra Viale Vanvitelli e via Ottaviano Augusto, in località Fusaro e alle 16.30 l’intitolazione di “Piazzetta Mario Rannello” nel trivio tra via Sant’Anna, via Scamardella e via Ercole, in località Bacoli centro. Non solo. Alle 18:30, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli, ci sarà una videoconferenza dedicata al mondo del lavoro. Verrà presentato il libro “Compagno”, dedicato a Mario Rannello, e l’autore del testo, Salvatore Illiano, oltre ad aprire la conferenza, introdurrà anche Angelina Alicante, vedova di Stefano Alicante, una delle prime donne ad aver lavorato nelle fabbriche che sorsero negli anni Cinquanta a Bacoli e nei Campi Flegrei. Successivamente interverranno Antonio Alosco, storico del movimento operaio, Salvatore Palmese, segretario Spi dell’area flegrea, Michele Perotti, già delegato FIOM Alenia Pomigliano, Franco Tavella, segretario generale Spi Campania, Rocco Civitelli, già responsabile CGIL Pomigliano, l’on. Giorgio Piccolo, già deputato e segretario della Camera del Lavoro di Napoli, Nando Morra, già segretario della CGIL Campania nonché dirigente del PCI, e Nicola Ricci, segretario generale della CIGL Campania. A chiudere i saluti istituzionali del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Modera il presidente del Consiglio Comunale, Mauro Cucco. Ad allietare la giornata del 1° Maggio, anche un’iniziativa musicale con il MusiKulture Dj Show: dalle ore 12:00 alle ore 21:00, musica ininterrotta trasmessa dal Parco Borbonico del Fusaro sulle frequenze di King Street Radio.