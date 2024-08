MONTE DI PROCIDA/ Sulle spiagge di Miliscola e Torregaveta arrivano le pedane per disabili

MONTE DI PROCIDA – A mare senza ostacoli. Anche a Miliscola e a Torregaveta sono state installate le pedane per agevolare l’accesso alle spiagge per tutte le persone con disabilità. Un’iniziativa già realizzata sugli arenili di Acquamorta. Queste passerelle rappresentano un passo in avanti verso l’inclusività.

LE PAROLE DEL SINDACO – Soddisfatto il sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo: «Grazie a queste nuove pedane, miriamo a migliorare l’esperienza di tutti i visitatori, promuovendo un ambiente inclusivo e rispettoso delle esigenze di ognuno. Vi invitiamo a visitare queste spiagge e a scoprire le nuove strutture. Uniti possiamo fare la differenza e costruire una comunità più accogliente per tutti».