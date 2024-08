Il comune di Pozzuoli «dorme»: consigliere comunale rimuove pericolo a Lucrino – IL VIDEO

POZZUOLI – Nonostante una denuncia pubblica e segnalazioni agli uffici preposti dal comune di Pozzuoli nessuno ha mosso un dito e il pericolo è stato rimosso da un consigliere comunale. E’ quanto accaduto oggi a Lucrino dove Riccardo Volpe di “Pozzuoli Ora”, dopo continue sollecitazioni, è stato costretto ad acquistare una catena con un lucchetto per chiudere una ringhiera che da tempo era stata tagliata creando un pericoloso accesso a un dirupo. «Abbiamo chiusa con una catena la ringhiera pericolosa di Lucrino» ha fatto sapere Volpe che in un video ha denunciato il totale silenzio da parte del comune e della Polizia Municipale. «Stiamo parlando di una ringhiera che è stata trasformata in cancello, in via Miliscola, proprio dove ci sono i lidi. Questa ringhiera affaccia sul dirupo dei binari della cumana ed è pericolosissima. Dopo le numerose segnalazioni, di cui la prima avvenuta il 26 giugno, gli uffici non hanno ritenuto opportuno, ancora ad oggi, provvedere celermente a mettere in sicurezza una ringhiera tagliata, a mo di cancello, che affaccia sul dirupo della cumana, col rischio che qualcuno si potesse veramente far male. Adesso chiudo questo varco e vado a consegnare le chiavi agli uffici preposti».

IL VIDEO