BACOLI/ Josi vieta le spiagge ai bagnanti a Ferragosto

BACOLI – San Lorenzo e Ferragosto si avvicinano e i vacanzieri che da mesi attendono di festeggiarlo devono fare i conti con i sempre più numerosi divieti che le amministrazioni comunali impongono a tutela del territorio e dell’ambiente. A Bacoli, a ritmo quasi quotidiano, si emanano continue ordinanze, talvolta anche paradossali e contradditorie tra di esse. E’ il caso di quelle sottoscritte dal sindaco Josi Della Ragione che permette, da un lato, la presenza di cani sugli arenili, anche di giorno, ma dall’altro non consentirà alle persone ad accedere sugli arenili a San Lorenzo e Ferragosto.

L’ORDINANZA – Ordinanze restrittive per dissuadere i fanatici delle tradizioni ferragostane dall’organizzare iniziative che, secondo il primo cittadino, possano mettere a rischio il bene pubblico e il territorio. A Bacoli, i divieti scatteranno «sulle spiagge libere di pertinenza del Comune di Bacoli è fatto divieto, dalle ore 20,00 del 10 agosto alle ore 07,00 del 11 agosto 2024, dalle ore 20,00 del 14 agosto alle ore 07,00 del 15 agosto 2024, e dalle ore 20,00 del 15 agosto alle 07,00 del 16 agosto 2024» – recita l’ordinanza. Libero accesso, tende e falò, dunque, vietati anche in spiaggia, così come gli eventi di aggregazione o pubblici.

LA PROTESTA – Ma i cittadini bacolesi non ci stanno e per questa ennesima ordinanza assurda protestano: «Perchè vietare il bagno di mezzanotte. Non basterebbe controllare gli accessi con i vigili? O i vigili, anche quelli appena assunti, servono solo per la Festa di Sant’Anna o per fare multe?».